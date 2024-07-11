Путин прокомментировал индексацию пенсий работающим пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин назвал давно назревшим решение об введении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим заявлением глава государства выступил в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Это справедливое решение, о котором люди давно говорили», — подчеркнул Путин.



По его словам, «привести в порядок» ситуацию с пенсиями работающих пожилых людей было нужно уже давно. Отмечается, что всего в России около 400 тыс. работающих пенсионеров.

8 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.

Индексация пенсионных выплат работающим пенсионерам в РФ была прекращена в 2016 году. Закон об отмене индексации Путин подписал в декабре 2015 года. При этом во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году президент России поручил ее возобновить.