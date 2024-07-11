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Путин прокомментировал индексацию пенсий работающим пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин назвал давно назревшим решение об введении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС.

Путин прокомментировал индексацию пенсий работающим пенсионерам
© РИА Новости

С соответствующим заявлением глава государства выступил в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Это справедливое решение, о котором люди давно говорили», — подчеркнул Путин.

По его словам, «привести в порядок» ситуацию с пенсиями работающих пожилых людей было нужно уже давно. Отмечается, что всего в России около 400 тыс. работающих пенсионеров.

8 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.

Индексация пенсионных выплат работающим пенсионерам в РФ была прекращена в 2016 году. Закон об отмене индексации Путин подписал в декабре 2015 года. При этом во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году президент России поручил ее возобновить.

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