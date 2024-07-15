Пенсионерам назвали способ списать свои долги

Единственный легальный способ избавиться от финансовых обязательств в России — это признать банкротство.

Тогда должник сможет списать задолженности по кредитам, накопленные долги по ЖКХ и прочие, рассказал «Российской газете» юрист Александр Шефер.

«Если совокупный долг гражданина составляет минимум 25 тысяч рублей, а максимум — 1 миллион рублей, он вправе воспользоваться возможностью списать свои обязательства через МФЦ», — уточнил специалист.



Банкротство регулируется ФЗ-127, согласно закону, внесудебный процесс доступен всем гражданам, отвечающим ряду критериев:

основной источник дохода — пенсия, пособия или иные социальные выплаты, при этом имущество для взыскания отсутствует;

гражданин не может исполнить свои долговые обязательства более семи лет;

на момент обращения в МФЦ исполнительное производство завершено из-за отсутствия имущества для взыскания;

на момент обращения в МФЦ против должника не возбуждены никакие производства.

Заявление на внесудебное банкротство нужно подавать лично в письменной форме в отделении МФЦ и оплатить пошлину в размере 300 рублей.

Если россиянин не соответствует перечисленным требованиям, он может списать свои долги только через суд. Итоговая стоимость банкротства через суд складывается из ряда затрат:

расходы на сбор документов, в частности получение выписки из ЕГРН, справка об отсутствии статуса ИП. Затраты составят 1–1,5 тысячи рублей, но можно сэкономить, скачав информацию в электронном виде с сайтов государственных ведомств;

пошлинный сбор составляет 300 рублей для физлица и до 6 тысяч рублей для юрлица;

вознаграждение финансовому управляющему в 25 тысяч рублей за одну процедуру (иногда их может понадобиться две);

публикация сведений в ЕФРСБ — цена каждого сообщения начинается от 2 тысяч рублей. При этом публиковать придется достаточно много сведений, включая признание заявления на банкротство состоятельным, об утверждении или отстранении финансового управляющего, о проведении собрания кредиторов и многое другое;

почтовые затраты на большое количество писем. В среднем сумма составит минимум 3–5 тысяч рублей;

затраты на торги. При реализации имущества банкрота часть вырученных средств пойдет на расходы на проведение открытого аукциона.

Помимо обязательных расходов возможны дополнительные затраты, такие как услуги юристов-консультантов.