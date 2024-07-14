10 летних хитростей, позволяющих меньше платить за ЖКХ

Летом можно существенно сократить расходы на коммунальные услуги. Десять способов перечислил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с aif.ru.

Первое — установить счетчики на электричество и воду, поскольку летом разница между нормативом и реальным расходом увеличивается, особенно если хозяева уезжают в отпуск.

Второе — экономить на электричестве за счет того, что световой день длиннее. Эксперт предложил заменить все лампочки на светодиодные или энергосберегающие и по-максимуму использовать естественное освещение. Уезжая на отдых, стоит отключить из розеток все электроприборы.

Третье — экономить на воде, так как летом часто расход воды увеличивается, поскольку люди чаще принимают душ или поливают растения. Бондарь рекомендовал установить на краны аэраторы, которые обогощают воду воздухом,создавая сильный напор при меньшем расходе. Также стоит закрывать кран во время чистки зубов и бритья, принимать душ вместо ванны, что экономит до 100 литров воды за раз, и перекрывать воду в квартире перед долгими поездками, что защитит от протечек.

В России с июля планово вырастут тарифы ЖКХ

Четвертое — перекрывать отопление, особенно если его отключают поздно, а на улице уже тепло.

Пятое — обходиться без кондиционера, поскольку на охлаждения дома нужно больше энергии, чем на обогрев. Можно проветривать квартиру ночью, когда прохладно, днем закрывать окна и опускать жалюзи, а также использовать вентилляторы.

Шестое — нужно требовать перерасчета, если хозяева уезжали больше чем на пять дней и у них не установлены счетчики на газ и воду. Для этого до отъезда нужно подать заявление в управляющую компанию, а по возвращении предоставить документы, подтверждающие отсутствие. Пекрерасчет коснется холодной и горячей воды, вывоза мусора, водоотведения и газ.

Седьмое — стоит отказаться от лишних услуг на время отпуска, а именно отключить стационарный телефон, интернет, кабельное ТВ. Для этого нужно обратиться к провайдерам.

Восьмое — установить многотарифный счетчик на электричество, благодаря чему можно будет запустить стиральную машину и использовать мощные приборы, когда цена энергии минимальна — обычно ночью.

Девятое — устранить протечки, чаще всего они возникают от кранов и бачков туалетов и крутят счетчики, хотя этой водой владелец квартиры не пользуется. Перед отъездом эксперт посоветовал поверять всю сантехнику и на всякий случай перекрывать входной вентиль.

Десятое — стоит подготовиться к зиме, а именно сделать так, чтобы и в холодное время года платить меньше за коммунальные услуги. Для этого нужно заменить уплотнители на дверях и окнах, утеплить балкое, установить теплоотражающие экраны за батареями.

«Осознанное потребление любых ресурсов, в том числе коммунальных, сильно сокращает расходы. А перед отъездом отключите все приборы и ненужные услуги — это тоже важно для экономии», — заключил Бондарь.



Приумножить свои сбережения можно даже не имея глубоких знаний в инвестициях — простым и понятным финансовым инструментом является банковский депозит. Эксперты Банки.ру создали подборку выгодных предложений.

Самые прибыльные* трехмесячные вклады

Эксперты Банки.ру составили топ-10 трехмесячных вкладов среди предложений 30 крупнейших банков, представленных у нас на сайте. Вот первая пятерка:

«Белые ночи online», банк «Санкт-Петербург»«ДОМа лучше», банк ДОМ.РФ«Выгодное лето с "Халвой"», Совкомбанк«В плюсе» с Привилегиями «Плюс», Газпромбанк«Доход», банк Уралсиб

* Условия по вкладам актуальны на 19 июня 2024 года.