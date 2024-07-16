Как узнать, когда придет пенсия на карту

Российские пенсионеры могут задаться вопросом: как узнать дату получения пенсии.

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На это обратили внимание эксперты портала «Банки.ру», сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснили специалисты, в каждом российском регионе существуют свои даты получения пенсии, однако, абсолютно для всех субъектов справедливо одно универсальное правило: пенсии никогда не выплачиваются раньше третьего числа каждого месяца.

Узнать дату получения пенсии в своём регионе можно по телефону клиентской службы Социального фонда России. Для всей территории страны он одинаковый — 8 (800) 100-00-01. Система распознает, откуда идёт звонок, и определяет оператора из региона.

Как отметили эксперт, данная горячая линия работает круглосуточно. Звонок является бесплатным как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Второй вариант, как можно узнать, когда именно должна прийти пенсия, — посмотреть на официальном сайте СФР.

Данная информация содержится в разделе под названием: «Получателям пенсий в регионе: выплата и доставка пенсий». Также специалисты напомнили россиянам о том, что они могут получать пенсию исключительно на карты платёжной системы «Мир».