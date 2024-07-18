Россияне рассказали про трудности при получении недвижимости в наследство

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и сервис «Ремонт со СберУслугами» провели исследование и выяснили, хотели бы россияне получить недвижимость в наследство и как бы её использовали

Почти половина (47%) опрошенных россиян получали в наследство недвижимость: из них 41% его приняли, а 6% от него отказались.

53% респондентов не получали такое наследство, но 37% из них хотели бы, а 16% это не нужно.

29% опрошенных планируют жить в жилплощади, которую унаследуют. 24%, наоборот, думают её продать. 19% россиян использовали бы недвижимость для сдачи в аренду, а 18% — отдали бы жилье родственникам или детям. У каждого десятого (10%) другие мысли на этот счёт.

Россияне назвали главные сложности, с которыми сталкиваются при наследовании недвижимости: оформление документов (20%), наличие других наследников (13%) и состояние недвижимости в целом (8%). Дорогостоящий ремонт отметили 7% опрошенных. 4% респондентов беспокоятся о невозможности проживать в полученном жилье, 3% – о проблемах с продажей недвижимости или сдачей в аренду. 42% видят иные сложности при получении недвижимости в наследство.

Большинство россиян (72%) не учитывают наследство в своих долгосрочных планах на жизнь. 15% опрошенных точно рассчитывают на него, а 13% надеются на это.

Полина Цветкова, руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами»:

«Исследование показало, что почти каждый десятый россиянин испытывает тревогу, думая о дорогостоящем ремонте. Решение делать его или нет зависит от ваших финансовых возможностей, потребностей и целей. Это может стать инвестицией в будущее, улучшит условия проживания и комфорт. Однако появляется другая дилемма — как правильно проверить и оценить специалиста? Наш сервис помогает найти надежных и проверенных подрядчиков, работа с которыми дает дополнительную уверенность в успешном завершении ремонта. Кроме того, с помощью сервиса можно создать дизайн-проект и понять, как правильно установить розетки, мебель и расположить элементы интерьера. На платформе легко можно заказать план, который покажет картинку будущего дома».



Исследование проводилось в июле 2024 года. В нем приняли участие более 160 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 45 лет из всех регионов страны.