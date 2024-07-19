Стало известно, во что вкладываются миллениалы и инвесторы поколения Z

Золото, всегда считавшееся консервативным и скучным активом, все больше привлекает молодых людей — им активно интересуются миллениалы и инвесторы из поколения Z. Это следует из исследования, проведенного Bank of America Private Bank (подразделение BofA, которое предоставляет частные банковские услуги и управление активами для состоятельных клиентов — прим. FM), сообщает Reuters.

По данным банка, среди богатых инвесторов в возрасте до 43 лет 45% владеют золотом как физическим активом, а еще 45% заинтересованы в его приобретении, что “значительно выше”, чем у других возрастных групп. Рост интереса к золоту также подтверждает исследование американской компании по управлению активами State Street, которое показывает, что миллениалы имеют наивысшую долю золота в своих портфелях – 17%, что значительно превосходит долю бэби-бумеров и поколения X, у которых этот показатель составляет 10%.

“Обычно эта демографическая группа не интересуется такими активами, как золото, наличные или казначейские облигации, потому что они считаются «скучными”, — недоумевает руководитель инвестиционной стратегии в цифровой финансовой компании SoFi Лиз Янг Томас.



Отчасти интерес к драгоценному металлу связан с ростом его стоимости и увеличением доходности (с начала года цены на него выросли на 16%, что делает его одним из самых высокодоходных активов в мире, отмечал в июльском докладе Всемирный совет по золоту). Кроме того, в западных странах сам актив становится более доступным и “видимым”: например, сеть магазинов Costco начала продавать золотые слитки весом 1 унцию осенью 2023 года и, по оценке Wells Fargo, ежемесячно реализует их на сумму до $200 млн (при этом обратно магазин этот слиток не выкупает).

Рост привлекательности золота также связан с тем, что это осязаемый актив, который никуда не денется, даже если мировая финансовая система столкнется с кризисом, отмечает Reuters.

“Я заметил, что мои клиенты-миллениалы, становясь богаче, все больше интересуются инвестициями в физическое золото”, — заявил агентству финансовый консультант Эрик Амзалаг из Калифорнии.



Инвестирование в физическое золото сопряжено с определенными проблемами — поиском надежного продавца, доставкой и безопасным хранением, страхованием и последующей продажей. По этой причине некоторые из банкиров в качестве альтернативы советуют обратить внимание на ETF, обеспеченные физическим золотом, либо фонды, инвестирующие в золотые фьючерсы. Такой вариант устраняет проблемы покупки, хранения и продажи, а также делает доступ к активам относительно простым.