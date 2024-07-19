В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в 2025 году

Страховые пенсии россиян по старости в 2025 году будут индексироваться дважды, сообщает РИА Новости.

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Это произойдет с 1 февраля и с 1 апреля. Как заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, пенсии работающих пожилых людей в следующем году будут индексироваться по тем же правилам, что и для неработающих. Процент индексации будет не ниже, чем рост инфляции по предыдущему году.

У некоторых россиян выросла пенсия

По словам депутата, с 1 октября 2024 года после индексации военных пенсий денежное довольствие пенсионеров составит 89,32%.

«И тем не менее, я думаю, что останавливаться мы не будем, и денежное довольствие пенсионеров военных вырастет на реальное значение инфляции и в 2025 году», — указала Бессараб.



Кроме того, в 2025 году увеличат дополнительно пенсии работающим пенсионерам на тот уровень пенсионных коэффициентов, который был достигнут за предыдущий год работы, отметила она.