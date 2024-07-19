В работе мобильного приложения Т-банка произошел сбой.

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При попытке перевести средства через мобильное приложение банка всплывает окно "Операция невозможна. Повторите попытку позже". Также пользователя недоступна оплата.

19 июля в работе Microsoft произошел глобальный сбой. Судя по данным портала Downdetector, уже поступило 519 жалоб. 36% пользователей жалуются на работу приложения, 33% – сайта, еще 31% испытывают проблемы с авторизацией.

О наличии проблем в корпорации сообщили около 03:00. Сейчас сообщения о сбоях продолжают поступать из Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и других стран. Кроме того, американские компании United Airlines, Delta Airlines и Allegiant Airlines приостановили полеты из-за проблемы со связью.