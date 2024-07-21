В августе некоторым жителям России увеличат размер пенсий

В частности, речь идёт о гражданах, которым в июле исполнилось 80 лет.

На надбавку могут рассчитывать и экс-сотрудники угольной сферы и члены лётных экипажей. Объем доплаты будет зависеть от стажа и среднемесячной зарплаты, сообщает Mk.ru

Мужчины, которые работали в лётных экипажах, получат надбавку лишь в случае минимум 25-летнего стажа, женщины – минимум 20-летнего. Повышение пенсии также положено россиянам, которые работали более 25 лет на подземных и открытых горных местах по добыче угля. Сотрудники ведущих профессий, в том числе проходчики и горнорабочие очистного забоя, для увеличения выплат должны иметь минимум 20-летний стаж.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о выплате двух пенсий детям-инвалидам, чьи родители погибли во время спецоперации. Минимальный размер выплат по потере не может составлять менее 10% от размера социальной пенсии по инвалидности.