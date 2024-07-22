Столичная прокуратура в своем телеграм-канал напомнила о распространенных фразах, которыми пользуются телефонные мошенники.

Ведомство выделило фразы:

"Ваши сбережения в опасности, переведите деньги на безопасный счет" или "Проводятся подозрительные операции с вашими счетами";

"Доступ к вашему личному кабинету взломан, произошла утечка ваших персональных данных, сообщите код, поступивший в СМС";

"На вас пытаются оформить кредит и/или переоформить квартиру";

"Истек срок действия договора обслуживания номера мобильного телефона";

"Ваш родственник стал участником ДТП, совершил или стал жертвой преступления".

Отмечается, что при этих фразах необходимо немедленно прекратить разговор. Следом нужно самостоятельно обратиться в банк или иную организацию, сотрудником которой представился мошенник, связаться с лицом, которое якобы оказалось в сложной ситуации, а также обратиться в правоохранительные органы.

"Звонящий по телефону мошенник пытается мгновенно напугать собеседника, не дать ему опомниться и положить трубку, запрещает контактировать с кем-либо. Схемы телефонного обмана постоянно меняются, однако цели мошенников одинаковые – вынудить вас под любым предлогом сообщить персональные данные или коды, обналичить, перевести, передать курьеру ваши денежные средства или имущество", – добавили в прокуратуре.



Ранее сообщалось, что почти каждый пятый житель России сводит разговор с мошенниками к шутке. Исследование провел сервиса по поиску работы. По словам аналитиков, 58% опрошенных при звонке от мошенника сразу бросают трубку, 9% начинают ругаться, а 3% – стараются уговорить звонящего перестать заниматься мошенничеством.

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24% россиян ежедневно беспокоят телефонные мошенники. При этом 37% получают такие звонки раз в неделю. Еще 24% сталкиваются с телефонными мошенниками несколько раз в месяц, а 10% – несколько раз в год.