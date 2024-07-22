Средняя выплата по ОСАГО в первом полугодии 2024 года выросла на 11% год к году, достигнув 94 тысяч рублей. При этом средний размер премии, наоборот, снизился на 1 и составил 7 660 рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. Там отметили, что тенденция к снижению размера премии и росту выплат отмечалась на протяжение всего прошлого года и продолжается в этом. По словам главы организации Евгения Уфимцева, в этой ситуации необходимо увеличение количества страховых случаев, урегулированных в натуральной форме, и этого можно добиться, в первую очередь, предоставлением страховщикам и авторемонтным организациям более широких возможностей по получению запчастей, необходимых для ремонта.