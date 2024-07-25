В Думе назвали дату ближайшего перерасчета пенсий работающих пенсионеров

Пенсии для работающих пенсионеров 1 августа 2024-го ждет перерасчет, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он отметил, что процедура пройдет автоматически.

«Дополнительные пенсии для членов экипажей гражданской авиации зависят от наличия требуемого специального стажа и рассчитываются по уникальной формуле. Работникам угольной промышленности предоставляются дополнительные пенсионные выплаты, что относится к горнякам очистного забоя, проходчикам, забойщикам на отбойных молотках и машинистам горных выемочных машин», — объяснил Чаплин.



Парламентарий объяснил, что пенсии работающих пенсионеров могут увеличиваться в зависимости от уровня зарплаты, с которой перечисляются страховые взносы: чем выше доход, тем значительнее надбавка. По его словам, если пенсионер трудится неофициально, то его пенсия останется на прежнем уровне.

«Для неработающих пенсионеров изменения с 1 августа 2024 года не запланированы, так как индексация пособий уже была проведена в январе 2024 года. В текущий момент пенсии повышаются только для тех пенсионеров, которые не работают, и ежегодный прирост определен на основе фиксированного процента. Так, в 2024 году база пенсии и пенсионный коэффициент увеличились на 7,5%», — объяснил Чаплин.



Депутат добавил, что пенсионерам, продолжающим работать, индексация в этот период не проводится, вместо этого перерасчет осуществляется 1 августа с учетом накопленных пенсионных коэффициентов за предыдущий год. Чаплин напомнил, что при увольнении им компенсируется индексация за все пропущенные периоды.

«С 2025 года работающие пенсионеры также начнут получать ежегодные прибавки, при этом перерасчет 1 августа останется. В 2025 году сумма пенсии, которую пенсионер бы получал на 31 декабря 2024 года, включит все пропущенные с 2016 по 2024 годы повышения и станет базой для первой индексации после возобновления. Процент на 2025 год будет прибавлен к текущей пенсии. После прекращения трудовой деятельности будет произведена доплата за все годы, когда индексации не было», — подытожил Чаплин.



Ранее Чаплин заявлял, что российские семьи в условиях экономической нестабильности нуждаются в более гибкой системе расходования материнского капитала. Парламентарий призвал разрешить им тратить средства на нужды, которые могут поддержать их «здесь и сейчас».