Эксперт рассказал, на какой срок лучше открывать вклад

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Георгий Остапкович рекомендовал россиянам открывать банковские вклады на полгода в связи с «прыжками» ставок, передает Ura.ru.

© РИА Новости

Открывать вклад на долгосрочный период стоит при стабильной ставке, подчеркнул эксперт. Вместе с тем, по его словам, человек сам решает, что ему подходит больше, исходя из жизненной ситуации. Экономист отметил, что максимальная ставка по вкладам в определенных финансовых организациях может составлять более 20%. Именно тогда банки поднимут кредиты, заявил он.

В России заговорили о «черном августе» из-за ставки ЦБ

«Отдадут завтра в кредит не под 26%, а под 27%. Они на этом практически ничего не проигрывают», — подчеркнул собеседник.



Ранее основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов заявил, что до 26 июля лучше всего открывать не вклад, а накопительный счет. Эксперт напомнил, что в этот день состоится заседание Банка России. На нем регулятор может пересмотреть свой прогноз по инфляции и даже поднять ключевую ставку, напомнил специалист.