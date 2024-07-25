Банки начали массово блокировать переводы из-за новых правил

Российские банки с 25 июля начали активно блокировать денежные переводы граждан в случае, если система выявляет признаки возможного мошенничества, рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Так, согласно новым правилам, направленным на защиту клиентов от финансовых махинаций, изменения могут привести к временным неудобствам для добросовестных пользователей, передает РИА «Новости».

Белянчикова отметила, что основания для блокировки переводов существенно расширились.

Уточняется, что банки будут обращать внимание на нехарактерную активность абонента, зафиксированную оператором сотовой связи, длительные телефонные разговоры с неизвестными номерами и большое количество подозрительных SMS-сообщений.

По словам эксперта, подобные меры позволят снизить количество случаев мошенничества, однако могут привести к увеличению числа заблокированных переводов. Если ваш платеж был приостановлен, необходимо незамедлительно связаться с банком для выяснения причин.

При этом Белянчикова подчеркнула, что если реквизиты клиента ошибочно попали в базу мошенников, оспорить это решение можно будет только в судебном порядке.