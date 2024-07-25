В России ищут ассистента Альбуса Дамблдора за ₽110 тысяч

Платформа для поиска работы HeadHunter рассказала «Известиям» о самых необычных вакансиях июля.

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Технологический евангелист — зарплата не указана. Российскому разработчику программного обеспечения в области информационной безопасности требуется сотрудник, который способен связать продукты компании с нуждами заказчика. От кандидата требуется опыт работы в схожей должности в вендоре или интеграторе, а также в области управления идентификацией и контроля доступа не менее трёх лет. Кроме того, нужен опыт написания и подготовки технических и бизнес-документов и публичных выступлений. Работать можно в одном из офисов в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде или удалённо.

Ассистент Альбуса Дамблдора — от 110 тысяч ₽. Компания по организации и проведению театрально-концертных мероприятий расширяет штат «Министерства Магии». В обязанности ассистента Дамблдора будут входить консультация гостей по мероприятиям по телефону, оформление заказов и бронирование билетов. От кандидата требуется хорошая речь, умение работать в команде и быстрая обучаемость чародейству и волшебству.

Художник-декоратор для росписи имбирных пряников — от 50 тысяч ₽. В обязанности сотрудника будут входить роспись пряников с учетом пожеланий заказчика и технических особенностей продукта, использование различных техник и инструментов для росписи пряников и печать на пищевом принтере. Опыт работы с пряниками на потоке приветствуется, но работодатель рассмотрит кандидата и без опыта. По результату отработки полного первого месяца сотруднику обещают дополнительно к зарплате подъёмные 10 тысяч ₽.