Эксперт оценил усиление банковского контроля за денежными переводами

Эксперт по информационной безопасности Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером прокомментировал усиление мер по борьбе с переводом россиянами средств на подозрительные банковские счета.

С 25 июля российские банки обязаны временно приостанавливать определенные денежные переводы на двое суток. Данная мера будет применяться в случае, если информация о получателе средств содержится в базе данных Центрального банка РФ, где фиксируются факты и попытки мошеннических операций. Как пояснили представители регулятора, если кредитная организация не заблокирует такой перевод, ей придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней. Приостановка транзакций будет действовать даже если клиент настаивает на ее проведении или пытается повторить ее в период «охлаждения». При этом, если по истечении двух дней клиент все же решит осуществить перевод на тот же подозрительный счет, банк будет обязан исполнить это поручение, и финансовая ответственность с него будет снята.

Это действительно резкая мера, которая, уверен, будет эффективна [в борьбе с мошенниками]. При этом здесь очень важно корректно создать базу данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Вопрос заключается в том, кто именно будет вносить в базу соответствующую информацию, насколько она будет верифицирована, не получится ли так, что в базе по ошибке окажется добросовестный гражданин. Если, условно говоря, система будет работать по принципу, когда клиент сможет пожаловаться [на получателя средств через приложение], после чего человек попадет в базу без надлежащей проверки, то, конечно, это будет неправильно. Если же в базу будут вносить информацию исключительно через систему МВД, например, после возбуждения уголовного дела по ранее случившимся фактам мошенничества, то такой формат я расцениваю крайне положительно. Правильным также будет внесение данных в базу банками совместно с мобильными операторами при их должной проверке. Генрих Девяткин Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ

Механизм исключения реквизитов из базы данных ЦБ о мошенниках должен быть прозрачен, добавил специалист.

«Человек должен четко понимать, что ему делать, если он случайно, по какой-то ошибке оказался в базе. Он должен понимать, куда ему обращаться и как снять блокировку», - сказал он.



Ранее сообщалось, что ЦБ может «обелить» списки юрлиц о случаях или попытках мошеннических переводов.