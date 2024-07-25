Россиян призвали не гасить ипотеку досрочно

Финансист призвала россиян не гасить ипотеку досрочно. Выгоднее положить деньги на депозит и получать доход.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Екатерина Астахова поделилась «лайфхаками».

«На сегодняшний момент для тех, кто взял ипотеку по ставке дешевле, чем сегодняшняя ставка ЦБ, то для вас это не кредит, а актив. Потому что вы платите меньше, чем вы получите с депозита, где лежат денежные средства. Поэтому выгоднее не гасить её досрочно сегодня, а положить деньги на депозит, получать доход выше, чем ваша ставка по ипотеке. Если у вас ипотечный кредит выше, чем сегодняшняя ставка ключевая, то здесь нужно смотреть, как погасить её досрочно. Есть несколько лайфхаков: как правило, ты можешь погасить досрочно ипотеку или сократив срок кредита, или сократив ежемесячный платёж. Как правило, для заёмщика выгоднее сокращать срок кредита. То есть у вас была ипотека на 15 лет, вы ставите галочку на «сократить срок кредита», и у вас кредит просчитывается на 12-13 лет, в зависимости от того, сколько вы внесли».



Также Астахова добавила, что в России с ипотекой «не всё так печально».

«У нас отменена с первого июля льготная ипотека, но не всё потеряно. Отменена часть программ, и по ним банки начали повышать ставки. Например, сегодня ставки выше 20% в основных наших топ десять банков, даже приближается к 25. В банках топ 20 и ниже эти ставки могут доходить до 30% по ипотекам. У нас продолжает действовать семейная ипотека. Не всё так печально, семейная ипотека остаётся, она продлена до 30 года. Она действует только на первичные новостройки или на постройки собственного дома. Если речь идёт о сделках на вторичном рынке жилья, то тут нужно вспоминать былые методы купли-продажи. Это обмены, рассрочки и так далее. По семейной ипотеке ставка 6%, при этом нужно иметь в виду, что изначальный взнос обязательный составляет 20%. Сумма ограничена 12 миллионами для Москвы и Петербурга. У нас продолжает действовать для тех, кто занят в IT-сфере, она составляет 2%. И здесь чуть повыше стоимость приобретаемого жилья, 18 миллионов для городов-миллионников и девять для тех городов, где численность ниже населения».



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В январе-июне выдачи рыночной ипотеки продемонстрировали снижение на 55% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, заявила «Московскому комсомольцу» главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. По ее словам, ухудшение динамики обусловлено высокой ключевой ставкой ЦБ.

Кроме того, выдачи обычной ипотеки также сдерживают макропруденциальные надбавки к капиталу банков, ограничивающие их возможности для заемщиков с низким первоначальным взносом или высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), пояснила собеседница.

Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова прогнозирует перераспределение спроса с первичного сегмента на вторичный. Отмечается, что при сопоставимом уровне ставок средняя цена недвижимости на вторичном рынке ниже.

«Однако важно понимать, что при таком уровне процента и текущих ценах на недвижимость рыночная ипотека становится для заемщиков фактически недоступной», - подчеркнула эксперт.



С 1 июля в России перестала действовать программа льготной ипотеки с господдержкой на новостройки под восемь процентов годовых, стартовавшая в 2020 году на фоне пандемии.

Российские банки готовятся к ужесточению денежно-кредитной политики Центрального банка.

Об этом рассказала аналитик портала «Банки.ру» Инна Солдатенкова, сообщает ИА DEITA.RU.

Как оказалось, рынок ждёт очередного повышения ключевой ставки и в этой связи многие отечественные кредитные учреждения уже начали увеличивать проценты по ипотеке. Уже сегодня средние ставки по жилищным кредитам вплотную приблизились к 20% годовых.

При этом, как полагает эксперт, увеличение ставки рефинансирования до 17-18% годовых, скорее всего, не окажет существенного влияния на проценты по ипотечным банковским продуктам. Это может произойти только при резком повышении ставки до 20%, считает специалист.

Кроме высоких процентов по ипотеке, существуют и другие условия, которые затрудняют её оформление и «охлаждают рынок». К ним относится повышение требований к заёмщикам с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки.

В этой связи, как прогнозирует аналитик, в самое ближайшее время в России может произойти существенное замедление динамики ипотечного рынка и ощутимая просадка выдач у большинства игроков. Спрос будет достаточно вялым, считает эксперт.

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Через год-полтора рост доходов российского населения выльется в спрос на ипотечные кредиты. Об этом заявил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Его цитирует сайт этой организации.

По его словам, в России наблюдается существенный рост доходов населения. За последние два года количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума упало на 20 процентов. Кроме того, на столько же увеличилось число россиян с доходами от 60 тысяч рублей, которым доступны ипотечные кредиты по ставкам 8-10 процентов.

«Эти показатели говорят о том, что, может быть, через год-полтора рост доходов выльется в спрос на ипотеку. На покупку жилья даже без ипотечного кредитования могут пойти и средства граждан, полученные с доходов по высоким ставкам по депозитам, превышающим 18 процентов», — сказал Гольдберг.



Уточняется, что снижения ключевой ставки Банка России, а значит, и ставок по депозитам, можно ожидать примерно через полгода-год. Тогда же можно ждать реализации отложенного спроса на жилье.

По итогам 2024 года выдача ипотечных кредитов может упасть примерно на 30 процентов, до 1,4 миллиона кредитов. В рыночном сегменте не исключено 50-процентное падение.

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Ежемесячный платеж в рамках обновленной семейной ипотеки в российских регионах составит в среднем 36 тысяч рублей в месяц, в Москве и Санкт-Петербурге придется платить около 72 тысяч рублей ежемесячно, рассказал РИА Новости руководитель «ЦИАН Аналитики» Алексей Попов.

По словам Попова, с учетом первоначального взноса в 20% в регионах под предусмотренный семейной ипотекой лимит в 6 млн рублей подпадает 92% студий, 80% однокомнатных и 45% двухкомнатных квартир. В Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области с учетом лимита в 12 млн рублей можно рассмотреть покупку по программе 96% студий, 83% однокомнатных и 60% двухкомнатных квартир.

Факт

При сроке кредитования 30 лет заемщикам в регионах придется платить в среднем 36,1 тысячи рублей в месяц, а в Московской и Петербургской агломерациях — 72,3 тысячи рублей.

Замруководителя ипотечного департамента «Этажи» Татьяна Решетникова оценивает ежемесячный платеж по семейной ипотеке в среднем по России в 22,2 тысячи рублей за квартиру в 35 кв. м. При покупке 50-метрового жилья, по ее подсчетам, средний платеж составит 31,7 тысячи рублей.

Обновленные условия позволяют получить семейную ипотеку семьям, где ребенок появился на свет в августе — декабре 2017 года, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Ранее оформить жилищный кредит по программе могли семьи с одним ребенком, родившимся не ранее января 2018 года. Однако на момент подписания договора ребенку должно быть шесть лет включительно. Поэтому имеющим такое намерение семьям с заявкой на ипотеку лучше поторопиться, особенно если семь лет ребенку исполняется в III квартале, советует Инна Солдатенкова.

Возможное поднятие ключевой ставки повлияет на повышение процентов по депозитам.

Сейчас кредиты на недвижимость с минимальным первоначальным взносом уже стали «неподъёмными». Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«В целом рынку уже без разницы — что 16%, что 18%, что 20%. С точки зрения получения ипотечных кредитов, очевидно, что люди, которые берут ипотеку полностью на покупку квартиры с минимальным первоначальным взносом, для них это неподъёмная цифра, что при ключевой ставке 16%, что при ключевой ставке 18%. Люди, которые сейчас берут ипотеку — в основном это люди, которые берут ипотеку на доплату, то есть продали своё и покупают что-то другое, и там нужна небольшая сумма денег. Для таких людей понятно, что скачок с 16% до 20% будет существенен, и часть людей тоже не смогут себе позволить уже взять на доплату, а кто-то всё равно будет брать ипотеку и при таких условиях. С большой вероятностью многие люди предпочтут уйти от продажи и покупки с какими-то кредитами в сторону накоплений. Высокая ключевая ставка означает, что будет высокая ставка по депозиту. Это означает, что деньги можно копить. Ипотека наоборот — то ты купил и дальше отдаёшь банку, а тут тебе банк [отдаёт прим. — ГМ]. Ежемесячные платежи, которые ты раньше бы вносил на ипотеку, можешь вносить в банк, и тебе на них ещё будут проценты падать, тем самым можешь накопить быстрее на покупку своей недвижимости. Многие люди предпочтут такого рода действия, очевидно».



Барсуков отметил, что рост ключевой ставки не отразится на ценах в сфере недвижимости.

Ранее аналитики заявили о возможном повышении ключевой ставки до 20% в 2024 году. Такой сценарий вероятен в случае ускорения инфляции, роста кредитования и ослабления рубля.

«На наш взгляд, помимо повышения ставки до 18%, следует также с высокой вероятностью ожидать некоторого ужесточения риторики регулятора — не исключено, что среднесрочный прогноз ЦБ будет предусматривать возможность её роста в дальнейшем до 20%», — говорится в стратегии «Альфа-Банка».



Отмена массовой льготной ипотеки снизила спрос на рынке недвижимости. Застройщики привлекают покупателей дополнительными предложениями и скидками. Как сейчас сэкономить на покупке жилья, рассказал «ФедералПресс» специалист агентства «СОВА Недвижимость» Евгений Прокопюк: