Россиян предупредили о ценах на арбузы

Ситуация с ценами на арбузы и дыни в России будет стабильной. Об этом заявили в Минсельхозе РФ. Его оценки цитируют «Известия».

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По данным ведомства, в РФ за последние несколько лет урожаи бахчевых культур держатся на границах 0,6-0,7 миллиона тонн. Это означает, что страна может полностью обеспечить спрос потребителей на внутрироссийском рынке.

До этого появился прогноз, что в России может резко вырасти цена на арбузы. Причина — понижение урожая из-за нашествия трипса, мелкого паразита. Поэтому прежнего избытка этих ягод в 2024 году уже не ожидается.

Эксперт по ретейлу Михаил Лачугин также спрогнозировал дефицит арбузов в России. Однако он считает, что урожаю повредили весенние заморозки. В настоящее же время арбузы «сгорают на полях» из-за сильной жары.

По информации «Чек Индекс», цены на арбузы уже выросли на 33 процента по сравнению с прошлым летом. Сейчас эта ягода в среднем стоит 373 рубля. В Москве — 466 рублей.