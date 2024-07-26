Депутат Бессараб рассказала, нужно ли докупать пенсионные баллы

Сейчас, чтобы выйти на пенсию, нужно накопить пенсионные баллы. Но бывает, что человеку их не хватает. В таком случае можно их докупить. Кто и как может это сделать, рассказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

© Парламентская газета

Чем больше баллов, тем больше будет и размер пенсии. А их количество зависит от суммы заработка и длительности трудовой деятельности. Это показатель того, как работодатель платил за сотрудника страховые взносы. Эти деньги скапливаются на индивидуальном лицевом счете человека в Соцфонде.

В 2024 году претенденты на страховую пенсию должны иметь минимум 28,2 балла и не менее 15 лет стажа. Если баллов не хватает, то можно за нехватку доплатить: в 2024 году год стажа для назначения пенсии и 1,037 пенсионных балла обойдется в 50,7 тысячи рублей. Сумма рассчитывается как 22 процента от минимального размера оплаты труда и вместе с этим показателем ежегодно растет, пояснила депутат.

При этом докупить добровольными взносами более половины стажа, требуемого для назначения пенсии, нельзя, подчеркнула Светлана Бессараб.

«Если человек официально состоит в трудовых отношениях, он может приобрести баллы через своего работодателя, который уплачивает за работника страховые взносы в Соцфонд», — посоветовала она.



По ее мнению, докупать баллы стоит, если не хватает существенного их количества. Небольшую нехватку лучше доработать с уплатой страховых взносов, считает парламентарий.