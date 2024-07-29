Кому неожиданно повысят пенсии в августе

Помимо традиционного повышения пенсий отдельным категориям россиян, с 1 января 2025 года появится еще одна прибавка. Об этом сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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В этот раз доплата составит 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы, которым полагается уход. Ранее его должен был оформить любой трудоспособный неработающий гражданин. Теперь это ограничение снято: выплату по уходу получат все пенсионеры, которым она положена, вне зависимости от наличия ухаживающего.

Помимо прочего, доплату к пенсии в 16269,75 рубля получат граждане, достигшие 80-летнего возраста, и получившие инвалидность I группы. Пенсионерам, которые работали, но уволились, проведут индексацию за пропущенные годы. Тем, кто еще трудится, пересчитают страховые пенсии. Размер доплаты ограничен тремя пенсионными коэффициентами и зависит от заработной платы и стоимости балла в год выхода на заслуженный отдых.

Примечательно, что все перерасчеты произойдут автоматически, никуда обращаться не нужно, заключила Иванова-Швец в интервью агентству «Прайм».

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