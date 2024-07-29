Вкладчикам назвали оптимальную стратегию после повышения ключевой ставки

Банк России 26 июля 2024 года повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта (п. п.), с 16% до 18% годовых. Регулятор также допускает увеличение ставки на следующих заседаниях, если это понадобится для замедления инфляции, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По её словам, совет директоров рассматривал вариант повышения ключевой ставки до 19–20% уже в июле.

Что будет с вкладами

Решение ЦБ повлечёт за собой улучшение условий по сберегательным банковским продуктам, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Банки предлагают по вкладам доходность на уровне 18–19% годовых, а некоторые — 20%. Получить такую ставку можно при выполнении условий: вложение новых денег, крупная сумма вклада, наличие премиальной подписки, определённый срок депозита, перевод зарплаты в банк.

В первой декаде июля максимальная доходность рублёвых вкладов в топ-10 банков была 16,57%. Кредитные организации начали поднимать ставки по вкладам и накопительным счетам ещё до решения ЦБ, среди них ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк (ПСБ), Совкомбанк, МКБ, МТС-Банк, Почта Банк. 26 июля о повышении доходности по накопительным продуктам объявили Росбанк, банк «Дом.РФ», Абсолют Банк.

Многие банки заранее заложили повышение ключевой ставки до 18% в акционные вклады для новых клиентов и депозиты без пополнения с процентами в конце срока. Однако в августе может произойти ещё одно массовое повышение ставок на 2–3 п. п., полагает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Что делать вкладчикам

Клиентам стоит продолжать держать деньги на вкладах сроком три или шесть месяцев, по которым предлагаются высокие ставки, и продлевать их по мере окончания действия, рекомендует аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. В конце 2024 года или начале 2025 года, если ЦБ даст сигнал о возможном снижении ключевой ставки, можно будет переложить деньги на долгосрочный вклад, чтобы зафиксировать доходность.

Самые выгодные условия сейчас банки предлагают по срочным вкладам. Высокую доходность по накопительным счетам можно получить только в первые 2–3 месяца, отмечает руководитель стрима срочных вкладов для физических лиц «МТС банка» Евгений Вяткин. Если деньги должны быть под рукой, лучше выбрать накопительный счёт, рекомендует он.

Одной из оптимальных стратегий является комбинация вклада и накопительного счёта, говорят в ВТБ. На вкладе можно разместить деньги, которые не понадобятся в обозримом будущем. На накопительном счёте хранятся деньги, которые могут потребоваться в любой момент. Кроме того, в банке предлагают рассмотреть сберегательные инструменты с доходностью, привязанной к ключевой ставке.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перечисленные финансовые инструменты могут не соответствовать вашим инвестиционным целям.