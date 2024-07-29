В Госдуме обсудят рост цен на топливо после жалоб россиян

Совет Госдумы на заседании 29 июля обсудит рост стоимости топлива. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Он указал на множество соответствующих жалоб от россиян, поступающих депутатам. Поэтому в понедельник парламентарии рассмотрят данную проблему.

Как писала «Парламентская газета», ранее глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в интервью «Парламентской газете» спрогнозировал подорожание бензина и дизеля к концу году. Но рост ограничится уровнем инфляции, который Банк России в июне оценивал в 5,5 процента.