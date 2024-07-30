ЦБ: люди без высшего образования инвестируют на бирже лучше гуманитариев

Инвесторы без высшего образования (ВО) инвестируют лучше, чем те, кто получил юридическое или гуманитарное образование, свидетельствует исследование Банка России по итогам поведенческой экспертизы внутри конкурса Московской биржи «Лучший частный инвестор».

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ЦБ оценивал результативность инвестиций (профит-фактором) как соотношение ежедневных доходов и убытков, полученных инвесторами на срочном и фондовом рынках за весь период участия в конкурсе, нормированное на число дней с учетом их итогов, по следующей формлуе:

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Наилучший результат показали обладатели экономического образования , на втором месте – те, кто получил ВО в области других социальных наук (управление, политика, социология, бизнес, психология), на третьем месте – прикладное образование (здравоохранение и медицинские науки; оборона и безопасность государства, военное дело, сельское, лесное, рыбное хозяйство, ветеринария и зоотехния), на четвертом месте – инженерно-техническое (инженерное дело, технологии и технические науки, транспорт; информационные и компьютерные науки; математические и естественные науки).

Далее следуют инвесторы, не получившие никакого высшего образования . Хуже них результат показали люди с юридическим ВО. На предпоследнем и последнем местах – гуманитарии (гуманитарные науки и языки; искусство и культура; образование и педагогические науки, в том числе физическая культура и спорт; социальная сфера и сфера услуг) и те, кто получил иное ВО.