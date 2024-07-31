Как мошенники используют для махинаций Telegram

Системный интегратор «Бастион» предупреждает о росте мошенничества в мессенджере Telegram. Руководитель направления киберразведки в этой компании Константин Ларин в общении с изданием «Лента.ру» назвал наиболее распространенные схемы мошенничества и дал советы по их предотвращению.

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Среди популярных способов мошенничества Ларин выделил использование Telegram Premium – платной версии мессенджера. Злоумышленники обещают первым 500 пользователям бонус в размере 500 рублей для оплаты годового абонемента. Но если пользователь следует по ссылке и вводит данные для авторизации, он рискует потерять доступ к своему аккаунту.

Другая распространенная схема связана с эйрдропом – бесплатной раздачей токенов или монет. Мошенники создают ботов, требующие регистрации для участия в эйрдропе, и запрашивают персональные данные пользователя. В результате злоумышленники получают полный доступ к его аккаунту.

Также мошенники часто отправляют вредоносные ссылки через неизвестные боты или аккаунты. Пользователи могут получить предложение перейти по ссылке для активации бонуса или подтверждения участия в программе. Переход по такой ссылке может привести к установке вредоносного ПО или редиректу на фишинговый сайт, где пользователей просят ввести свои личные данные.

Ларин рекомендует не следовать по ссылкам, полученным от непроверенных источников, и проверять адресную строку браузера. Мошенники часто создают сайты с похожими на известные ресурсы URL, чтобы ввести пользователя в заблуждение. Он также советует включать двухфакторную аутентификацию, регулярно проверять активные сессии в настройках безопасности Telegram и быть осторожным с предложениями быстрой прибыли или эксклюзивных бонусов.