Назван размер средней пенсии в России

Средняя пенсия в России по состоянию на 1 апреля составляет 20 941 рубль. Такой размер выплат назвала в разговоре с РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

Она уточнила, что размер выплаты у работающих пенсионеров составляет 17 484 рублей, в то время как у неработающих может достигать 21 751 рубля. По состоянию на 1 апреля количество пенсионеров в России составило 40 982 100 человек, из них 18,99 процентов пришлось на долю рабочих.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко предупредил, что год выхода на пенсию влияет на ее размер. По его словам, не менее важны период трудового стажа, размер зарплаты до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за каждый год. Еще один существенный фактор — количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за каждый отработанный период.