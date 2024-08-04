Эксперты рассказали, как получить субсидию на газификацию дачи

Сейчас в каждом регионе свои категории льготников, которые имеют право на субсидии при подведении газа на дачу. Об этом в беседе с журналистами "Российской газеты" рассказали депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин и замдиректора департамента развития газовой отрасли Минэнерго Александра Полина.

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"Чаще всего к ним относятся: одинокие пенсионеры; многодетные семьи или семьи, где есть ребенок с инвалидностью; взрослые с инвалидностью; ветераны боевых действий; малоимущие; члены семей мобилизованных", - уточнил Чаплин.



Как это работает? Нужно подать заявление в структуры соцзащиты, и бюджет перечислит деньги. Причем сделать это часто можно даже задним числом, когда дом уже газифицирован за свои средства. В таком случае часть потраченных денег просто вернут переводом на банковский счет. Нужен договор с подрядчиком, который занимался или будет заниматься подключением.

"Президент поручил региональным органам власти обеспечить поддержку граждан в виде субсидий на покупку газового оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в газифицированных населенных пунктах. Поддержка оказывается отдельным категориям граждан, включая инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, многодетные семьи, малоимущих граждан, в том числе малоимущих семей с детьми. Гражданам необходимо подать заявку на предоставление субсидий на покупку газового оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в размере не менее ста тысяч рублей на одно домовладение. Сейчас правительство ведёт последовательную работу по расширению перечня льготных категорий граждан", - добавила Александра Полина.



Полностью интервью об особенностях дачной газификации читайте в ближайших номерах "Российской газеты".