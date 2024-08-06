С 6 августа изменились правила перевода по СБП

С 6 августа самому себе по системе быстрых платеже (СБП) в другой банк можно перевести за один раз до 30 млн рублей. Вступило в силу Положение Банка России, изменившее лимиты переводов по СБП.

Ранее за раз принимались распоряжения на сумму не более 1 млн рублей, хотя в несколько операций можно было бесплатно перевести до 30 млн рублей.

При этом бесплатные переводы между своими счетами в разных банках в размере до 30 млн рублей стали возможны с 1 мая 2024 года. Сегодня они также доступны по номеру счета через мобильные приложения либо в личном кабинете на сайте банка.

Правило не распространяется на переводы, которые клиент совершает непосредственно в отделениях, так как это более затратная для банков операция. Исключение также составят переводы по номеру карты, поскольку в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств.