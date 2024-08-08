Специалисты сервиса Headhunter выяснили, кому в России платят самые низкие зарплаты. Так, в список вошли дворники (32,6 тысячи рублей), уборщики (37,3 тысячи), воспитатели и няни (40,5 тысячи), передает агентство «Прайм».

Кроме того, небольшие суммы зафиксированы у учителей (41,9 тысячи) и мерчандайзеров (43,9 тысячи). Как отмечается, дворникам предлагается заработная плата в 2,3 раза ниже среднего по стране. Зарплата уборщиков вдвое ниже. Подчеркивается, что медиана зарплата в стране сейчас составляет 70-75 тысяч рублей.

Список пополнили также артисты (45,6 тысячи рублей), психологи (45,6 тысячи), охранники (47,3 тысячи), кассиры-операционисты (48,4 тысячи). Отмечается, что в целом в топ-25 специализаций с самой низкой оплатой труда чаще всего попадали те роли, которые не требуют профессионального образования и/или специфических навыков, квалификации, либо те, на кого сегодня нет повышенного спроса.

В главной российской «кубышке» стало меньше денег

Ранее «Известия» со ссылкой на представителей крупных СТО, отраслевых компаний и рекрутинговых сервисов сообщили, что в России зафиксирован рост проса на сотрудников станций техобслуживания. Он увеличился на 17–30% по итогам первого полугодия 2024 года. Речь идет о детейлерах, слесарях, электриках, механиках и шиномонтажниках.