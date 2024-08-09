Дилеры указали на риски для автоотрасли и экономики в случае повышения утильсбора

Ассоциация дилеров просит правительство отложить повышение утильсбора на 5 летИндексацию утилизационного сбора на автомобили необходимо отложить на пять лет. С такой просьбой обратилась к правительству РФ ассоциацияи «Российские автомобильные дилеры» – РОАД (документ есть в распоряжении издания «Газета.Ru»). В соответствующем письме отмечается, что с запланированными размерами увеличения утилизационного сбора к 2030 году число россиян, способных приобрести новый автомобиль, может сократиться до 5-7%. «При этом продажи новых автомобилей составят не более 600 тысяч единиц в год, что сделает неактуальным развитие новых производств запасных частей и автомобилей», – говорится в тексте обращения в Минпромторг. Также, по мнению дилеров, из-за повышения утильсбора дилерские центры могут столкнуться с падением спроса и, как следствие, с банкротством. Кроме того, вырастут цены на грузовой и специализированный автотранспорт. И все эти факторы могут спровоцировать рост инфляции, убеждены в РОАД. «Предлагаемое в проекте постановления увеличение размера утилизационного сбора не соответствует установленным законом целям введения и порядку использования сбора, никак не соотносится с фактическими затратами на утилизацию и является по своей сути дополнительным и запредельным по размеру налогом на транспортные средства», – говорится в обращении. Поэтому повышение утильсбора необходимо до полного анализа всех экономических и правовых рисков отложить на пять лет, чтобы избежать резкого подорожания автомобилей. Аналогичные обращения ассоциация направила в Торгово-промышленную палату РФ и в Российский союз промышленников и предпринимателей. Источник: gazeta.ru