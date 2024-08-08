Число заявок на банкротство в ФРГ достигло максимума за 10 лет

Число заявок на банкротство, поданных германскими компаниями, в июле выросло на треть, до 1 406, что стало самым высоким показателем примерно за 10 лет. Об этом говорится в заявлении Института исследования экономики имени Лейбница (IWH).

Значительный рост числа банкротств затрагивает все отрасли, однако особенно сильно он проявляется в промышленности. В июне 100 промышленных компаний подали заявления о банкротстве, в июле - 145.

"Мы ожидаем, что число банкротств немного снизится в августе, а затем снова вырастет в сентябре", - сказал эксперт IWH Штеффен Мюллер.

Это означает, что количество банкротств, вероятно, будет продолжать оставаться выше уровня, существовавшего до пандемии коронавируса, добавил он.

ВВП Германии во втором квартале 2024 года с учетом ценовых, сезонных и календарных корректировок снизился на 0,1% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Ранее эксперты Германского федерального банка (Бундесбанка) заявили, что рост экономики весной оказался гораздо слабее, чем ожидалось. До этого Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз экономического роста Германии в текущем году на 0,3 п.п., до 0,2%. ВВП ФРГ сократился в 2023 году на 0,3% по сравнению с предыдущим. Эксперты Федерального статистического ведомства Германии отметили по итогам прошлого года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен.