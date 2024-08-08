Путин повысил пенсии нескольким категориям граждан России

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает прибавку к пенсии для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выплата будет автоматически назначаться пенсионерам в возрасте 80 лет и инвалидам I группы. Пенсии в районах Крайнего Севера и приравненных к нему территориях будут увеличены на местный коэффициент и регулярно индексироваться. Инвалиды I группы с детства, на которых родители или опекуны оформили постоянный уход, будут исключением и им будет выплачиваться ежемесячная помощь вместо пенсии, следует из текста закона.

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