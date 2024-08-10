Россиянам рассказали о возможности получать двойную пенсию

Россиянам с инвалидностью и бывшим военнослужащим (при условии, что у них есть гражданский стаж работы) положена пенсия в двойном размере. О такой возможности рассказала заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская, передает РИА Новости.

«Законом предусмотрена выплата двойной пенсии для инвалидов — по достижению пенсионного возраста можно получать страховую пенсию по старости и государственную по инвалидности», — уточнила эксперт. По ее словам, для военнослужащих предусмотрены выплаты от Социального фонда РФ, если у них есть гражданская специальность.

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По данным Подольской, к категориям граждан со страховыми пенсии, размер которых превосходит средние значения, относятся сельские жители, Герои Труда, чернобыльцы, инвалиды I группы. Все эти люди получают специальные доплаты.

Специалист добавила, что пенсия по старости сегодня является основной выплатой по числу адресатов — 81,31% людей пенсионного возраста получают именно ее. В настоящее время ее средний размер равняется 22 418,8 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсий ряду категорий россиян. Он устанавливает прибавку к пенсии для граждан старше 80 лет, а также для инвалидов I группы.