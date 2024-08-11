Золото вытесняет доллар и юань из валютных резервов центробанков

Центробанки мира диверсифицируют резервы, избавляясь от доллара и юаня в пользу золота.Об этом пишет японский Nikkei Asia. По данным МВФ, доля доллара в валютных резервах опустилась до исторического минимума 58,9%, а юаня — до 2,2%. В 2023 году закупки золота центробанками составили рекордные 1030 т, на 183 т больше, чем годом ранее. Страны стараются сбалансировать валютные резервы на фоне геополитической нестабильности и экономической турбулентности. Спрос на золото растет в качестве защитного актива: мировое потребление металла в 2023 г. достигло рекорда в 4899 т, включая инвестиции, ювелирку и покупки ЦБ. "Центробанки диверсифицируют свои резервы в сторону золота для поддержания их стоимости на фоне ослабления доллара и юаня", — отмечают эксперты. Мировая добыча золота в прошлом году увеличилась на 1% до 3644 т. До этого стало известно, сколько Минфин потратит на покупку валюты и золота в августе.