Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «Госуслугами»

Мошенники изобрели новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ».

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Об этом заявила «Известиям» координатор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Сначала злоумышленники получают доступ к личному кабинету человека на «Госуслугах». Затем они загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами пользователя.

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Жертва мошенников получает уведомление о том, что доверенность нужно подписать в «Госключе». После этого звонит якобы сотрудник органов, который под угрозой потери денег убеждает жертву подписать доверенность. Второй звонок делает уже «настоящий» полицейский, объявляя жертве, что она попала в лапы мошенников, и ей нужно срочно перевести деньги на безопасный счет.

В данный момент схема активно тестируется на пенсионерах и людях среднего возраста.

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