Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «Госуслугами»

Мошенники изобрели новую схему с использованием портала «Госуслуги»
Мошенники изобрели новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ».
Об этом заявила «Известиям» координатор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгения Лазарева.
Сначала злоумышленники получают доступ к личному кабинету человека на «Госуслугах». Затем они загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами пользователя.
Мошенники продолжают продавать чужие квартиры
Жертва мошенников получает уведомление о том, что доверенность нужно подписать в «Госключе». После этого звонит якобы сотрудник органов, который под угрозой потери денег убеждает жертву подписать доверенность. Второй звонок делает уже «настоящий» полицейский, объявляя жертве, что она попала в лапы мошенников, и ей нужно срочно перевести деньги на безопасный счет.
В данный момент схема активно тестируется на пенсионерах и людях среднего возраста.
Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал, как защитить имущество от мошенников.