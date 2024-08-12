При выборе места работы большинство россиян ориентируются на уровень зарплаты

Россияне рассказали, какие критерии оказывают решающее значение при выборе нового места работы.

Так, в топ-3 факторов респонденты включили достойную зарплату (88%), понятную и прозрачную систему премирования (42%), адекватное руководство (31%), пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование СберНПФ и сервиса «Работа.ру».

Кроме того, 27% участников исследования выбирают дружный коллектив, 16% — бренд работодателя, 13% — гибкий график, 11% — карьерный и профессиональный рост.

Также 89% опрошенных при трудоустройстве учитывают льготы и бенефиты от работодателя. Помимо этого, берут в расчёт и предлагаемый соцпакет: ДМС (60%), компенсацию обучения (38%), корпоративную подписку на фитнес (27%) и корпоративную пенсию (26%).

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, какими профессиями чаще всего интересуются соискатели, обращаясь в московский кадровый центр «Профессии будущего».