Россиянам рассказали, как правильно просить прибавку к зарплате

К разговору с работодателем о повышении заработной платы работнику следует заранее подготовиться, рассказала NEWS.ru директор по персоналу одной из крупных компаний Яна Савченко. Она советует не стесняться при разговоре с начальством на эту тему.

Обсудите повышение заработной платы с руководителем на вашей регулярной встрече. Причем к такой встрече следует подготовиться: будет отлично, если вы представите презентацию, — отметила Савченко.

Она рекомендует во время разговора описать свой рабочий функционал и задачи, которые работник выполняет помимо основных обязанностей. Также эксперт советует привести примеры успешно реализованных кейсов и проектов, выделить собственные достижения, а также успехи команды за последний год.

Представьте руководству стратегию развития направления, в котором вы работаете, с указанием какую роль будете играть в этой стратегии именно вы: сроки, этапы реализации, бюджет, экономический профит для команды и компании в целом, — добавила Савченко.

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Россияне рассказали, какие критерии оказывают решающее значение при выборе нового места работы.

Так, в топ-3 факторов респонденты включили достойную зарплату (88%), понятную и прозрачную систему премирования (42%), адекватное руководство (31%), пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование СберНПФ и сервиса «Работа.ру».

Кроме того, 27% участников исследования выбирают дружный коллектив, 16% — бренд работодателя, 13% — гибкий график, 11% — карьерный и профессиональный рост.

Также 89% опрошенных при трудоустройстве учитывают льготы и бенефиты от работодателя. Помимо этого, берут в расчёт и предлагаемый соцпакет: ДМС (60%), компенсацию обучения (38%), корпоративную подписку на фитнес (27%) и корпоративную пенсию (26%).

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Специалисты сервиса Headhunter выяснили, кому в России платят самые низкие зарплаты. Так, в список вошли дворники (32,6 тысячи рублей), уборщики (37,3 тысячи), воспитатели и няни (40,5 тысячи), передает агентство «Прайм».

Кроме того, небольшие суммы зафиксированы у учителей (41,9 тысячи) и мерчандайзеров (43,9 тысячи). Как отмечается, дворникам предлагается заработная плата в 2,3 раза ниже среднего по стране. Зарплата уборщиков вдвое ниже. Подчеркивается, что медиана зарплата в стране сейчас составляет 70-75 тысяч рублей.

Список пополнили также артисты (45,6 тысячи рублей), психологи (45,6 тысячи), охранники (47,3 тысячи), кассиры-операционисты (48,4 тысячи). Отмечается, что в целом в топ-25 специализаций с самой низкой оплатой труда чаще всего попадали те роли, которые не требуют профессионального образования и/или специфических навыков, квалификации, либо те, на кого сегодня нет повышенного спроса.

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В России наблюдается дефицит строителей, особенно бетонщиков, монтажников и газосварщиков. На этом фоне строительная отрасль стала одним из лидеров по темпам роста зарплат, рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

По их данным, по результатам первого полугодия зарплаты выросли на 35% по сравнению с прошлым годом.

Сейчас работодатели в среднем готовы предлагать до 96,8 тыс. рублей.

Среди рабочих специальностей российские работодатели предлагают наиболее высокие средние зарплаты электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям.

Об этом сообщила директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса "Работа.ру" Елена Артемьева РИА Новости.

"В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тысячи рублей)", - заявила она.

На втором месте находятся комплектовщики со средней зарплатой в районе 86,6 тысяч рублей, на третьем - слесари (85,4 тысячи рублей). Она уточнила, что в среднем зарплатные предложения для разнорабочих составляют 78 тысяч рублей. До этого исследования сервиса Headhunter показало, что наименьшие заработные платы в России фиксируются у дворников — 32,6 тысячи рублей, уборщиков — 37,3 тысячи рублей, воспитателей и нянь — 40,5 тысячи рублей, а также учителей — 41,9 тысячи рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе каждая десятая вакансия предлагает зарплату от 200 тыс. руб. и выше. Об этом пишет Ura.RU со ссылкой на исследование компании Headhunter.

Аналитики отмечают, что среди работодателей, готовых платить такие зарплаты, лидируют нефтегазовые компании (25% вакансий), за ними следует строительная отрасль (17%). Также высокие зарплаты предлагают в сферах промышленного оборудования и техники (14%), логистики и ВЭД (11%), а также энергетики (7%).

«Чаще всего высокооплачиваемую работу в компаниях предлагают водителям — 19% «дорогих» вакансий в Югре. А также на высокую оплату могут рассчитывать машинисты (12%) и сварщики (9%)», — сообщается в исследовании.

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Согласно проведенному исследованию, среди 10 процентов наиболее обеспеченных россиян среднедушевой ежемесячный доход составил 227 тысяч рублей. Это следует из результатов исследования НИУ ВШЭ, посвященного доходам населения с самыми большими доходами.

Наиболее распространенная зарплата (20 процентов) — около 300–400 тысяч рублей. Зарабатывают 100–200 тысяч рублей в месяц около 18 процентов. Доходы выше 900 тысяч — чуть более чем у 8–9 процентов россиян, передает РБК.

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До конца текущего года в России повысят зарплату работникам бюджетной сферы.

Об этом рассказал эксперт в сфере работы с персоналом Дмитрий Дударев, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, увеличение зарплат бюджетников произойдёт с 1 октября этого года. Зарплаты таких россиян повысят на 4,5%. Индексация коснётся сотрудников силовых структур, военнослужащих, работников сельских и лесных хозяйств.

При этом, как заметил специалист, единовременное повышение размера заработных плат в конкретную дату может касаться только представителей тех профессий, чьи зарплаты формируются из государственного бюджета.

Дударев также отметил, что индексация зарплат судей, госслужащих, депутатов Госдумы и сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти приостановлена до 1 января 2025 года в целях экономии средств казны.

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