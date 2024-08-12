Россиянам рассказали, как правильно просить прибавку к зарплате
К разговору с работодателем о повышении заработной платы работнику следует заранее подготовиться, рассказала NEWS.ru директор по персоналу одной из крупных компаний Яна Савченко. Она советует не стесняться при разговоре с начальством на эту тему.
Обсудите повышение заработной платы с руководителем на вашей регулярной встрече. Причем к такой встрече следует подготовиться: будет отлично, если вы представите презентацию, — отметила Савченко.
Она рекомендует во время разговора описать свой рабочий функционал и задачи, которые работник выполняет помимо основных обязанностей. Также эксперт советует привести примеры успешно реализованных кейсов и проектов, выделить собственные достижения, а также успехи команды за последний год.
Представьте руководству стратегию развития направления, в котором вы работаете, с указанием какую роль будете играть в этой стратегии именно вы: сроки, этапы реализации, бюджет, экономический профит для команды и компании в целом, — добавила Савченко.
При выборе места работы большинство россиян ориентируются на уровень зарплаты
Россияне рассказали, какие критерии оказывают решающее значение при выборе нового места работы.
Так, в топ-3 факторов респонденты включили достойную зарплату (88%), понятную и прозрачную систему премирования (42%), адекватное руководство (31%), пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование СберНПФ и сервиса «Работа.ру».
Кроме того, 27% участников исследования выбирают дружный коллектив, 16% — бренд работодателя, 13% — гибкий график, 11% — карьерный и профессиональный рост.
Также 89% опрошенных при трудоустройстве учитывают льготы и бенефиты от работодателя. Помимо этого, берут в расчёт и предлагаемый соцпакет: ДМС (60%), компенсацию обучения (38%), корпоративную подписку на фитнес (27%) и корпоративную пенсию (26%).
Кому платят самые низкие зарплаты в России
Специалисты сервиса Headhunter выяснили, кому в России платят самые низкие зарплаты. Так, в список вошли дворники (32,6 тысячи рублей), уборщики (37,3 тысячи), воспитатели и няни (40,5 тысячи), передает агентство «Прайм».
Кроме того, небольшие суммы зафиксированы у учителей (41,9 тысячи) и мерчандайзеров (43,9 тысячи). Как отмечается, дворникам предлагается заработная плата в 2,3 раза ниже среднего по стране. Зарплата уборщиков вдвое ниже. Подчеркивается, что медиана зарплата в стране сейчас составляет 70-75 тысяч рублей.
Список пополнили также артисты (45,6 тысячи рублей), психологи (45,6 тысячи), охранники (47,3 тысячи), кассиры-операционисты (48,4 тысячи). Отмечается, что в целом в топ-25 специализаций с самой низкой оплатой труда чаще всего попадали те роли, которые не требуют профессионального образования и/или специфических навыков, квалификации, либо те, на кого сегодня нет повышенного спроса.
В России зарплаты строителей взлетели из-за нехватки кадров
В России наблюдается дефицит строителей, особенно бетонщиков, монтажников и газосварщиков. На этом фоне строительная отрасль стала одним из лидеров по темпам роста зарплат, рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.
По их данным, по результатам первого полугодия зарплаты выросли на 35% по сравнению с прошлым годом.
Сейчас работодатели в среднем готовы предлагать до 96,8 тыс. рублей.
"Работа.ру": у электромонтажников самые высокие зарплаты среди рабочих профессий
Среди рабочих специальностей российские работодатели предлагают наиболее высокие средние зарплаты электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям.
Об этом сообщила директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса "Работа.ру" Елена Артемьева РИА Новости.
"В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тысячи рублей)", - заявила она.
На втором месте находятся комплектовщики со средней зарплатой в районе 86,6 тысяч рублей, на третьем - слесари (85,4 тысячи рублей). Она уточнила, что в среднем зарплатные предложения для разнорабочих составляют 78 тысяч рублей. До этого исследования сервиса Headhunter показало, что наименьшие заработные платы в России фиксируются у дворников — 32,6 тысячи рублей, уборщиков — 37,3 тысячи рублей, воспитателей и нянь — 40,5 тысячи рублей, а также учителей — 41,9 тысячи рублей.
Стало известно, где в РФ больше всего вакансий от 200 тыс. руб
В Ханты-Мансийском автономном округе каждая десятая вакансия предлагает зарплату от 200 тыс. руб. и выше. Об этом пишет Ura.RU со ссылкой на исследование компании Headhunter.
Аналитики отмечают, что среди работодателей, готовых платить такие зарплаты, лидируют нефтегазовые компании (25% вакансий), за ними следует строительная отрасль (17%). Также высокие зарплаты предлагают в сферах промышленного оборудования и техники (14%), логистики и ВЭД (11%), а также энергетики (7%).
«Чаще всего высокооплачиваемую работу в компаниях предлагают водителям — 19% «дорогих» вакансий в Югре. А также на высокую оплату могут рассчитывать машинисты (12%) и сварщики (9%)», — сообщается в исследовании.
Стало известно, сколько зарабатывают самые обеспеченные россияне
Согласно проведенному исследованию, среди 10 процентов наиболее обеспеченных россиян среднедушевой ежемесячный доход составил 227 тысяч рублей. Это следует из результатов исследования НИУ ВШЭ, посвященного доходам населения с самыми большими доходами.
Наиболее распространенная зарплата (20 процентов) — около 300–400 тысяч рублей. Зарабатывают 100–200 тысяч рублей в месяц около 18 процентов. Доходы выше 900 тысяч — чуть более чем у 8–9 процентов россиян, передает РБК.
Каким россиянам повысят зарплату до конца года
До конца текущего года в России повысят зарплату работникам бюджетной сферы.
Об этом рассказал эксперт в сфере работы с персоналом Дмитрий Дударев, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, увеличение зарплат бюджетников произойдёт с 1 октября этого года. Зарплаты таких россиян повысят на 4,5%. Индексация коснётся сотрудников силовых структур, военнослужащих, работников сельских и лесных хозяйств.
При этом, как заметил специалист, единовременное повышение размера заработных плат в конкретную дату может касаться только представителей тех профессий, чьи зарплаты формируются из государственного бюджета.
Дударев также отметил, что индексация зарплат судей, госслужащих, депутатов Госдумы и сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти приостановлена до 1 января 2025 года в целях экономии средств казны.