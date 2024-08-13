Кредит под залог имущества в 2024 году: плюсы и минусы

В России наблюдается спрос на кредиты под залог имущества в связи с высокими ставками на обычные кредиты. О преимуществах и недостатках такого кредитования рассказало издание Life.

По словам экспертов, среди плюсов кредита под залог имущества для заемщика — более низкая процентная ставка, более длительные сроки погашения и гибкие условия. Такие кредиты могут быть удобными для долгосрочного финансового планирования, указывают специалисты. Вместе с тем, как отмечается, банки не всегда гарантированно одобряют кредит под залог имущества. В частности, речь идет о случаях, когда квартира или автомобиль в собственности у нескольких владельцев.

Также собеседники рассказали о рисках кредитов под залог имущества. По их словам, наибольшая опасность заключается в утрате заложенного имущества. Так, его изымут, если у заемщика возникнут трудности и он не сможет делать платежи по кредиту.

Эксперты поясняют, что банк может требовать обязательное страхование залога, что повышает общую стоимость кредита. Если же рыночная стоимость имущества снизится, то банк может потребовать пересмотра условий кредита или предоставления дополнительного обеспечения, что увеличивает финансовую нагрузку на заемщика, предупреждают специалисты.

Кроме того, по их словам, некоторые банки взимают дополнительные комиссии за обработку и оформление кредита, а также за оценку и страхование имущества.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили заявила «Газете.ru», что рефинансировать кредит в поздние сроки нецелесообразно, поскольку большая ее часть выплачивается в первые два года.