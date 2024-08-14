Эксперт объяснила, как действовать, если нечем платить кредит

При оформлении кредита заемщик берет на себя обязательство вовремя вносить ежемесячные платежи, однако бывают ситуации, когда клиент банка не может больше выплачивать долг.

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Если заемщик не может внести очередной платеж, ему следует обратиться в банк за кредитными каникулами или реструктуризацией и предоставить документы, подтверждающие финансовые трудности, рекомендует руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

«Как правило, банки принимают решение о реструктуризации индивидуально, с учетом документов и ситуации заемщика. Некоторые могут пойти навстречу заемщику, если у него нет документов, которые подтверждают финансовые трудности», — говорит она.

Если банк откажет в реструктуризации, эксперт советует оформить рефинансирование, которое позволит снизить размер платежа за счет подбора кредита с более длинным сроком или низкой ставкой.

«Но эта мера поможет, только если доход уменьшился, а не пропал полностью, поскольку при рефинансировании придется так же регулярно вносить платежи по графику», — напоминает Солдатенкова.

Если вместе с кредитом заемщик оформлял страховку от потери трудоспособности и других рисков, можно воспользоваться ею. Если ситуация подпадает под условия страховки, выплата поможет погасить задолженность полностью или частично, напоминает Солдатенкова.