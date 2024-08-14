Россиян старше 50 лет начали обманывать по новой схеме

Мошенники притворяются представителями энергоснабжающих компаний, обзванивают россиян старше 50 лет и предлагают оформить положенные льготы, сообщил ПРАЙМ заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Он добавил, что злоумышленники также просят указать персональные данные.

Довольно напористо интересуются, будет ли гражданин оформлять документы на предоставление скидки. Если тот соглашается, лжеэнергетики предлагают заполнить форму, указав персональные данные, в том числе счет, с которого происходит оплата. Это надо для того, чтобы вернуть «переплату», которая образовалась со дня пятидесятилетнего юбилея, объясняют гражданам, — подчеркнул юрист.

После жителям предлагают перейти по присланной ссылке. По словам Соловьева, в этом случае человек лишается аккаунта и денежных средств. Особо доверчивых могут обмануть также лжесотрудники ЦБ или полиции.

Юрист призвал жителей быть бдительными и не верить звонкам от людей, которые представляются поставщиками услуг ЖКХ, Соцфонда и других служб. Он посоветовал обратиться в организации и ведомства лично и уточнить все, что интересует.

Ранее правоохранители задержали квартирного мошенника в Москве, который обманул россиян на 20 млн рублей. Мужчина представлялся чиновником из Министерства спорта РФ и обещал помочь выгодно приобрести квартиры.