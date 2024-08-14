С сентября 2020 года в интернете было заблокировано порядка 85 тыс. сайтов, нелегально торгующих лекарствами. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

«Всего в период с сентября 2020 года по настоящее время сотрудниками Росздравнадзора проанализирована информация, размещенная на 125,5 тыс. интернет-ресурсах. В результате, по информации Росздравнадзора, Роскомнадзором принято решение о блокировке порядка 85 тыс. таких страниц в связи с наличием предложений о розничной торговле дистанционным способом лекарств (отпускаемых по рецепту психоактивных, седативных, анальгезирующих лекарственных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, гормональных препаратов, транквилизаторов)», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также было заблокировано более 3 тыс. ссылок с незаконными предложениями о покупке лекарств, размещенных в популярных соцсетях – «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджерах – Telegram, а также на российских интернет-сервисах для размещения объявлений о товарах – «Купи-продай», «Русская доска», «Юла».