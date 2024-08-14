Как не оказаться в суде из-за долгов по кредитам

Эксперты Banki.ru рассказали, как должнику по кредитам не оказаться в суде из-за своей задолженности. Специалисты рекомендуют в случае просрочки не игнорировать звонки и сообщения от банка.

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Когда не получается осуществлять платежи, необходимо написать или позвонить в банк как можно быстрее, чтобы узнать, как действовать дальше и какие есть варианты решения ситуации. Так, банки зачастую оформляют реструктуризацию или кредитные каникулы. Вместе с тем они могут отказать в данном вопросе, напоминают эксперты.

Они советуют в таком случае оформлять рефинансирование кредита. При этом у заемщика не должно быть просрочек по действующему кредиту, напоминают аналитики.

Банки подают в суд на должников в случае долгосрочной просрочки без решения о дальнейшем погашении. Также они могут прибегнуть к этому, если договориться с должниками о новом порядке погашения не удалось. Еще одной причиной является игнорирование должниками звонков и сообщений из банка.

«Для подачи иска в суд банк предоставляет документы, подтверждающие просрочку со стороны заемщика. Заемщик также имеет право сам или вместе с адвокатом защищать свои интересы и предоставлять доказательства в свою пользу — например, документы, которые подтверждают финансовые трудности», — пишет портал.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост спроса на кредиты под залог имущества в связи с высокими ставками на обычные кредиты.