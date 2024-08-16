В Госдуме перечислили признаки обмана на маркетплейсах

Если у продавца на маркетплейсе мало отзывов, а цена товара сильно занижена, это может быть признаками мошенничества, рассказал «Прайму» депутат Госдумы, член комитета по информационной политике Антон Немкин.

© Unsplash

«Во-первых, всегда проверяйте рейтинг и отзывы продавца. Надежные продавцы обычно имеют высокие рейтинги и положительные отзывы покупателей. Если у продавца мало отзывов или они негативные, стоит задуматься о целесообразности покупки у него», — указал он.

О мошенничестве также может свидетельствовать цена товара гораздо ниже рыночной, отметил депутат. Кроме того, важно изучить описание товара и проверить, содержит ли оно детальную характеристику: описания, которые кажутся слишком общими или не содержат конкретной информации, могут указывать на обман, считает Немкин.

Депутат также предостерег от оплаты товара напрямую продавцу в обход маркетплейса. Собственные системы оплаты площадок защищают покупателя в случае мошенничества, напомнил он.

Депутат призвал быть осторожным с личной информацией и не предоставлять продавцам никаких личных данных, кроме тех, которые необходимы для доставки товара.