Названы категории россиян, чьи зарплаты повысятся в октябре

Заработная плата некоторых работников будет проиндексирована с 1 октября. Речь идет о сотрудниках федеральных государственных учреждений, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд РФ.

Как уточняется, рост зарплат составит 5,1%. Распоряжение, регулирующее повышение, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Под данную меру подпадают медработники клинических центров, преподаватели федеральных вузов, работники гидрометеорологической службы, те, кто трудится в федеральных учреждениях науки, медико-социальной экспертизы и культуры, и других сферах, а также гражданский персонал силовых ведомств. Уточняется, что власти предусмотрели в законе о федбюджете на текущий год корректировку должностных окладов таких работников.

Ранее глава ведомства Антон Силуанов заявил, что Министерство финансов РФ выступает за сокращение числа госслужащих и повышение зарплаты остальным. Напомним, что в июле в России повысились должностные оклады за чин или ранг у госслужащих, в том числе дипломатов.