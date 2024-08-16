Названы подешевевшие в России продукты питания

В июле 2024 года в России сильнее всего снизились цены на овощи из «борщевого набора», баранину, яблоки и яйца. Об этом сообщает Ассоциация компаний розничной торговли. Lenta.ru

«Среди товаров в торговых сетях - членах АКОРТ, продемонстрировавших наибольшее снижение цен в июле, лидируют овощи борщевого набора: морковь (минус 16,1%), свекла (минус 15%), картофель (минус 13,67%). В крупной сетевой рознице они подешевели в несколько раз сильнее, чем в целом по стране с учетом других каналов продаж, согласно данным Росстата», - сообщает Ассоциация. ТАСС

Ранее Минсельхоз заверил, что Россия сможет избежать резкого подорожания продуктов за счет высокого насыщения внутреннего рынка и мер господдержки. Газета.Ru