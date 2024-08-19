Россиянам напомнили о праве требовать компенсацию при задержке зарплаты
Согласного Трудовому кодексу РФ, работник имеет право получить компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты. Величина компенсации определяется пш установленной законом формуле, напомнила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
— Действующее трудовое законодательство предписывает работодателю восполнять работникам потери, связанные с несвоевременной выплатой зарплаты. Величина компенсации определяется по установленной законом формуле, — сказала она.
Депутат объяснила, что выплата компенсации за задержку зарплаты начальник обязан без специальных действий со стороны работника. Если компенсация не выплачена вовремя и работодатель по всем признакам не планирует погашать долг по зарплате, сотруднику сначала стоит письменно обратиться к нему.
Если это не сработает, то далее человеку стоит обратиться в трудовую инспекцию, которая укажет работодателю на нарушение прав сотрудника, уточнила Стенякина. По ее словам, работник может обратиться в суд для решения индивидуального трудового спора.
— Обычно на это закон отводит три месяца, но в ситуации, когда спор касается невыплаты зарплаты или компенсации за ее задержку, срок удлиняется до года. Но и это не предел. Если работник продолжает трудиться у данного работодателя, решать в суде споры по невыплаченным «зарплатным» суммам он может вплоть до увольнения, — заключила Стенякина в беседе с РИА Новости.
Депутат ранее сообщила, что работник при задержке заработной платы имеет право приостановить свою деятельность до получения всей невыплаченной суммы, уведомив об этом с помощью извещения своего работодателя.
В Госдуме предложили запретить выплачивать на руки зарплату ниже МРОТ. «Вечерняя Москва» обсудила с финансовым аналитиком Михаилом Беляевым, как будет работать закон, если его примут, и кто будет контролировать размер выплат.