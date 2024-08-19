Минтруд предложил отменить оформление пенсий

Минтруд разработал законопроект о проактивном назначении страховых пенсий.

Подробности об этом рассказал статс-секретарь-замминистра Андрей Пудов.

«Вносимые поправки предусматривают, что все работы по расчету пенсии и информированию граждан Социальный фонд будет проводить за месяц до достижения гражданами пенсионного возраста», – отметил он.

Предпенсионеров будут заранее информировать о будущем размере пенсионных выплат, а СФР сможет самостоятельно назначать пенсию без заявления гражданина. Будущему пенсионеру останется лишь указать реквизиты банковского счета.

Кроме этого, предлагается учитывать нестраховые периоды, сформированные после назначения страховой пенсии, передает «Российская газета».

Проактивное назначение страховых пенсий по старости предлагается ввести с 1 января 2026 года.

Напомним, страховые пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы в феврале 2025 года после отмены «заморозки». Закон об индексации пенсий вступает в силу с января 2025 года, однако сам перерасчет состоится несколько позже.