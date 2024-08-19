Пенсии в сентябре повысят трем категориям россиян

С 1 сентября на индексацию пенсионных выплат могут рассчитывать три категории граждан, рассказала агентству «Прайм» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Первая категория — пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет. У них вырастет вдвое фиксированная часть выплаты к страховой пенсии: с 8134 рублей 88 копеек до 16262 рублей 76 копеек, сообщила Иванова-Швец.

Также с 1 сентября повысят пенсии тем, кто оформил инвалидность I группы, и тем, кто ранее обращался в Соцфонд за перерасчетом, перечислила эксперт.

Она также напомнила, что традиционно 1 октября отмечается День пожилого человека. На федеральном уровне никаких дополнительных выплат пенсионерам к этому дню нет, но на отдельных муниципальных и региональных уровнях могут быть предусмотрены различные формы поддержки пожилых людей: доплаты к пенсии, единовременные выплаты или подарки. Формат поддержки определяют сами регионы. Выплаты к Дню пожилого человека обычно проводятся в сентябре, добавила Иванова-Швец.