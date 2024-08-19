Куда вложить сбережения, чтобы получить высокий доход

Эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, какие инвестиции сейчас приносят самый большой доход и как приумножить сбережения.

В частности, аналитики высказались о золоте. По словам эксперта по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, данный актив можно приобретать на коррекциях. Покупать можно не только физическое золото, но и биржевое, отметила собеседница.

Также она обратила внимание на корпоративные облигации. Как уточнила специалист, доходности по ним превышают доходность вкладов. В сравнении с вкладами облигации дают значительную гибкость в управлении деньгами, заявила эксперт.

По словам аналитика Neomarkets Олега Калмановича, в настоящее время одним из наиболее доходных способов приумножить капитал является оформление банковского депозита. Смотреть нужно на сроки, минимальную сумму вклада и важные дополнительные условия, в частности на возможность пополнения и расходных операций.

В УК «Альфа-Капитал» отметили, что для сохранения капитала целесообразно выбрать либо депозиты, либо денежный рынок. При наличии склонности к риску и желании получить дополнительную прибыль можно купить акции, например, растущих технологических компаний, добавили в фирме. Также эксперты отмечают, что в недвижимость выгодно вкладываться только в том случае, если она приобретается не в кредит.

Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков в беседе с «Известиями» предрек рост популярности программы долгосрочных сбережений (ПДС) в России.