Стало известно, какие работники чаще всего получают повышение

Специалисты из определенных сфер получают прибавку к зарплате или повышение на работе чаще, чем другие работники. Речь идет о сферах IT, интернет- и телекоммуникаций, сообщает портал Banki.ru со ссылкой на «Авито Работа».

Как выяснилось, специалисты из IT и телекома добились прибавки или повышения около 1,26 года назад, из сферы производства и сырья — 1,33 года назад, из индустрии фитнеса и салонов красоты — 1,35 года назад.

22% респондентов заявили, что им удалось продвинуться по карьерной лестнице или получить повышение зарплаты менее полугода назад. 26% сообщили, что это случилось в течение последнего года.

«Еще 17% россиян последний раз получали повышение один-два года назад, 6% — три-четыре года назад и столько же — более пяти лет назад. Четыре-пять лет назад свою последнюю прибавку к зарплате или повышение получили 2% респондентов», — говорится в публикации.

Ранее издание РБК со ссылкой на результаты опроса финансового маркетплейса «Сравни» сообщило, что достойная зарплата, по мнению 48% россиян, - сумма в 100-200 тыс. рублей. 19% респондентов считают, что таковой является сумма в более чем 500 тыс. рублей, 18% — менее 100 тыс. рублей. Заново выучиться или повысить квалификацию для получения более высокого дохода хотели бы 81% россиян, выяснили социологи.