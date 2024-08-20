Власти одобрили списание долгов участникам СВО

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект о списании долгов участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, речь идет о списании долгов за ЖКХ и кредитах в случае получения военными госнаград, а также в случае их кончины или увольнения с военной службы по возрасту или истечению контракта.

«Одобрен», — поделился собеседник агентства.

В пояснительной записке говорится, что законопроект законодательно закрепит дополнительные меры поддержки лицам, проходящим или проходившим военную службу в районах проведения СВО и членам их семей.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет федерации.